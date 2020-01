Bert Middel fuort út ried fan kommissarissen fan Caparis

It rommelet by sosjale wurkfoarsjenning Caparis. Al nei alve moannen stapt âld-boargemaster fan Smellingerlân Bert Middel wer út de ried fan kommissarissen fan Caparis. De ûndernimmingsried is it net iens mei it fuortgean fan Middel en wol dat hy opnij oer syn beslút neitinkt.