Minister: yn alle gefallen gjin tunnel nei It Amelân

De provinsje Fryslân en de gemeenten Amelân en Noardeast-Fryslân advisearje de minister just om wol alle opsjes ûndersykje te litten. It giet om it ferbetterjen fan de besteande farferbining, ferpleatsing fan it oanlisplak fan de fearboat fan Holwert nei Ferwert en dus in tunnel. Se sizze wol dat in tunnel it minst wierskynlik is.

Dat de minister de tunnel net fierder ûndersykje litte wol, hat te krijen mei de kompleksiteit. It soe in protte jild kostje om soks te meitsjen en te ûnderhâlden. Dat is it net wurdich neffens de minister, omdat der dêrfoar net genôch minsken fan en nei it eilân reizgje. Boppedat soe it net goed wêze foar de 'sosjaal-ekonomyske struktuer' fan It Amelân en fan it Waadgebiet. Wat se dêrmei presys bedoelt, ljochtet de minister fierder net ta yn de brief.