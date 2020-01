Mear ûndersyk nedich nei tagonklikheid fan It Amelân

Der binne gjin ienfâldige oplossingen foar it tagonklikheidsprobleem fan It Amelân. Op de farrûte binne geregeld grutte fertragingen. Om betroubere reistiden garandearje te kinnen, binne radikale maatregels nedich, sizze de belutsen partijen. Oplossingen moatte yn it geunstichste gefal yn 2029 klear wêze, it jier dat de nije fergunning foar it ferfier nei it eilân yngean sil.

Provinsje, Amelân en Noardeast-Fryslân binne sûnt septimber 2018 dwaande mei it sykjen nei oplossingen foar in bettere berikberheid fan it eilân. Dat dogge se yn opdracht fan de minister en ûnder lieding fan Rykswettersteat. Yn septimber ferline jier kamen se mei de folgjende trije mooglikheden: de besteande ferbining behâlde, in súdlikere farrûte nei Ferwert of in tunnel ûnder de Waadsee troch.