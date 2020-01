HEA! Mei de pipowein troch Sweden

Riekele Veenstra hat in dream: mei in pipowein troch Sweden reizgje. De wein bout hij hielendal sels. Skroefke foar skroefke, plankje foar plankje. It wurdt in moaie smûke wein. Alles sit deryn: in wenromte, sliepkeamer, keuken en baaikeamer. Der sit sels in houtkachel yn. Noch in pear moannen timmerje en dan is Riekele klear foar it aventoer.