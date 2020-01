Foarstanners kringlooplânbou rinne nei Den Haag: "We kinne net sa fierder"

Ek Welmoed Deinum fan Sondel wol mei de Kring-Loop sjen litte dat it oars kin. "We we kinne sa gewoan net mear fierder", seit se. "We krije tefolle stront hjir yn Nederlân en te folle kij. As we dat mei ús allen wat minderje, dan kinne we op in sûnere wize iten produsearje en krije we in moai stikje natuer om ús hinne. Dan komt it hielendal goed."

Deinum begrypt wol dat it foar guon boeren, bygelyks mei skulden, dreech is om oer te stappen nei de kringlooplânbou. "Derom pleitsje wy hjoed ek foar in transysjefûns, om dy boeren finansjeel te helpen. It hat nammentlik efkes tiid nedich om it gers en de kij wenne te litten. En as dat dan ien kear sa fier is, dan silst sjen dat je der finansieel miskien wol better fan wei komme."

Welmoed Deinum oer hoe't it oars moat mei it boeren yn Nederlân: