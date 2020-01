Jan Vlap takom seizoen haadtrainer by ONS Snits

Vlap tekenet foar trije seizoenen by ONS. Fia de klupside lit Vlap witte bliid te wêzen om werom te kommen op it âlde nest. Hy sjocht dernei út om mei in jonge en ambisjeuze seleksje te bouwen oan de takomst fan ONS. De Snitsers steane no op it lêste plak yn de tredde difyzje.

Jan Vlap is de heit fan proffuotballer Michel Vlap dy't op it stuit spilet by de Belgyske fuotbalklup Anderlecht.