PvdA Smellingerlân seit fertrouwen yn koälysjepartner ELP op: "Mailtsje wie de drip"

ELP-fraksjefoarsitter Yntze de Vries is ferbjustere en teloarsteld. "Wy hiene graach dúdlikheid hân yn it debat, mar dy wie der net. Doe hawwe we mei in pear partijen sein dat we it dan mar juridysk toetse moatte soene", seit De Vries.

"Ik wol yn in debat witte wêr't ik oer praat en dan kinne je twa wiken wachtsje, mar as de fragen net dúdlik genôch binne, dan moatte je it útsykje. De PvdA keppelet dêroan dat wy it kolleezje wantrouwe."

Boargemaster

De Vries lei de twivels nei it debat foar oan boargemaster Jan Rijpstra. Dy soe sein ha dat it foar him ek net dúdlik wie en dat er begriep dat de ELP ekstern advys ynwinne woe. "Foar my wie it doe hielendal net mear in issue", leit de Vries út. "Je hawwe as partij ek ferantwurdlikens en dat hat neat mei fertrouwen of wantrouwen te krijen, dat is gewoan je wurk goed dwaan."

PvdA-wethâlder Cor Trompetter hat tiisdeitemoarn syn ûntslach oanbean oan it kolleezje. De kolleezjepartijen sille tiisdeitejûn prate oer hoe't it no fierder moat.