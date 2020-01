PvdA Smellingerlân seit fertrouwen op yn koälysjepartner ELP

Ut de hannelwize kaam nei foaren dat de ELP in grut wantrouwen hat tsjin it kolleezje, wêrtroch't der in 'ûnwurkbere situaasje' ûntstien is. De PvdA-fraksje seit der gjin fertrouwen mear yn te hawwen dat de ELP it gemeentebelang foar it partijbelang gean lit. Dêrom hat se besletten om per direkt it fertrouwen yn ELP op te sizzen en har plak yn de koälysje op te jaan.

De fraksje seit mei klam dat der yn it kolleezje noch hieltyd konstruktyf gearwurke is mei de wethâlders fan de ELP en dat der yn it kolleezje ek gjin sprake is fan in fertrouwensbreuk.