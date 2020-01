Foarearst noch gjin ekstra ryksjild foar jeugdsoarch

Yntusken binne de gemeenten drok dwaande om dy soarchkosten ûnder kontrôle te krijen, sûnder de kwaliteit los te litten.

Op It Hearrenfean hold de de kommisje Mienskipssaken moandei in saneamde expert-meeting, wêrby't se sels in tal dilemma's op tafel krigen fan it team Jeugd & Gezin. De kompleksiteit waard dêrmei skerp delset, en ek dat foar elk gefal maatwurk levere wurde moat.

Neffens CDA-fraksjefoarsitter Jentsje Abma is it dreech om de prioriteit oan te jaan tusken goede soarch en de sinten. "Mar der is fansels in grins. It is krekt as by de soarchfersekering, jo kinne alles wol wolle, mar it moat wol betelle wurde." De ried fan It Hearrenfean bûcht him yn febrewaris oer de kosten yn it Sociaal Domein.