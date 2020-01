Ljouwerter skoalbern komme yn aksje foar brânend Australië

Nei in les 'begrijpend lezen' oer dit ûnderwerp en it sjen fan bylden op it Jeugdjournaal wiene de bern oandien. "Guon koene it net oansjen en leine mei de holle op de bankjes", fertelde juf José van der Veen.

Mei de bern en har kollega Milou de Boer is dêrom in aksje opset: in flesse-aksje mei as doel sa folle mooglik lege flessen yn te sammeljen om dêrnei it staasjejild oer te meitsjen nei de helporganisaasjes.