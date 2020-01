FIDEO: Nei 25 jier ein oan Bear Boeloe

25 Jier lang wie it in monumint op de Fryske telefyzje: generaasjes bern binne grutbrocht mei it 'Lekker sliepe' fan de grutte bear op Skiermûntseach. En no, 785 ôfleveringen fierder binne Bear Boeloe en syn freonen ynkoarten foar de alderlêste kear te sjen.