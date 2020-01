Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja siket gedichten yn streektalen

"It giet dus net om wurk yn it Frysk of Nederlânsk," ljochtet Tsead Bruinja ta. "En it giet ek net om eigen wurk." Syn doel is om de streektalen en dialekten mear foar it fuotljocht te bringen.

De blomlêzing sil begjin 2021 ferskine. "Dat is as ik ôfswaai as Dichter des Vaderlands. Doel is dat der sa'n 500 fersen yn komme." Hy sit sels geregeld yn de Koninklijke Bibliotheek yn Den Haag yn bondels te sneupen. "Der sit allegear moais by, yn it Twintsk, Drintsk en Grinzers."

Poëzy ûnder de minsken

Hy is no op de helte fan syn dichterskip. "It giet hartstikke goed. We begjinne meikoarten mei in toernee by fersoargingstehûzen del yn Fryslân en begjinne yn Dokkum. Dan geane we oan de slach om de poëzy ûnder de minsken te bringen."