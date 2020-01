Sportcast: "Henk de Jong hie earder wikselje moatten"

"It like wol in ynterlân Nederlân - Ruslân"

It EK ôfstannen levere in protte medaljes op foar Nederlân. Njonken Nederlân foel eins allinnich Ruslân goed yn de prizen. Andor Faber: "It like wol in ynterlân Nederlân - Ruslân." Neffens Faber wie it hichtepunt lykwols gjin medalje: "De moaiste prestaasje wie Femke Kok op de 500 meter." Op dy ôfstân waard se fjirde en pakte se in wrâldrekôr foar junioaren."

Roelof de Vries wie fan it wykein ek noch by de Fryske derby yn it amateurfuotbal, Harkemase Boys - ONS Snits. Dêr woe er lykwols gjin wurden oan smoarch meitsje: "De Fryske derby wie neat oan."