Hast 130 asylbern ferdwûn út azc yn Drachten

In part fan de bern is nei alle gedachten trochreizge nei famylje yn Nederlân of oare lannen yn Europa. Mar in ûnbekend part falt neffens de NRC yn hannen fan minskehannelers.

De krante hat foar hiel Nederlân besjoen hoefolle bern oft der ferdwûn binne de ôfrûne tsien jier. Yn totaal giet it om goed 2.500 bern.