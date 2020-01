Dronryp hinget flagge healstôk foar Meneer Aart

Op de flagge fan Groen pronket it Amsterdamske wapen, om't Staartjes oarspronklik út de haadstêd kaam. Groen: "Ik kreeg het nieuws gisteren via social media mee en het eerste wat ik dacht was: er is een Amsterdammer doodgegaan. Ik was verstild."

As in folsleine ferrassing kaam it nijs oer it ferstjerren fan Meneer Aart lykwols net, jout Groen oan. "We wisten al dat het niet goed met hem ging." Groen hie geregeld in praatsje mei syn bekende buorman. "We spraken regelmatig over Amsterdam-Noord. Daar kwam hij vandaan en ik ook."

En no? "Een moment van bezinning en daarna weer door, voor iedereen."