Personiel supermerk Lidl hat klachten oer hege wurkdruk

Wurknimmers fan supermerkbedriuw Lidl kleie oer de hege wurkdruk. De Nederlânske direksje fan it bedriuw krijt moandei in nijjierskaart mei 500 hantekens. It personiel wol in fatsoenlike CAO, dy't foarkomt dat de wurkdruk al mar omheech giet. Se wolle ek dat mear minsken in fêst kontrakt krije.