Steenhuisenbrêge yn Burdaard krijt opknapbeurt

It is moandeitemoarn drok op de needbrêge yn Burdaard. In soad fytsers en kuierders brûke de brêge om fan de iene nei de oare kant fan it wetter te kommen. Gysbert Visser fan de gemeente Noardeast-Fryslân wit hoe wichtich de brêge foar it doarp is. "In soad skoallebern brûke de brêge, mar ek minsken dy't fan de iene nei de oare kant moatte om te boadskipjen. Burdaard kin net sûnder."

Opknapbeurt

De Steenhuisenbrêge wurdt de kommende tiid flink ûnder hannen naam. Visser: "Hy is heech nedich oan ferfanging ta om't de oandriuwing simpelwei op is. De elektryske ynstallaasje wurdt ferfongen en ek it brêgedek nimme wy ûnder hannen. Foar takom farseizoen wolle wy in brêge ha dêr't wy fan op oan kinne."

Skipfeartferkear

Wilens de perioade fan restauraasje moat it doarp it in pear kear sûnder brêge dwaan. Sa moat de needbrêge moandei om 10.00 oere fuorthelle wurde, om plak te meitsjen foar grutskalich skipfeartsferkear. Projektlieder Boele Dijkstra fan de gemeente: "Der farre grutte skippen troch Burdaard, dêr't wy romte foar meitsje moatte. Dan moat de brêge der efkes út."