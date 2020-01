Ellia Smeding wennet al 13 jier yn Fryslân, mar yn Thialf rydt se foar Grut-Brittannië

Yn Grut-Brittannië is reedriden net bepaald in populêre sport. "Helemaal niet. Er is zelfs geen 400 meter-baan. Shorttrack leeft iets meer door Elise Christie, maar omdat ze geen medaille op de Spelen heeft geen gehaald, is dat ook minder geworden."

It heljen fan de Spelen is it doel foar Smeding. "Dat is mijn droom." As Britske kin se it makliker helje as as Nederlânner, omdat de konkurrinsje minder grut is. "Ik moet voldoen aan bepaalde quota. Bij bepaalde afstanden moet ik bij de eerste zoveel eindigen."

"Het is wel realistisch. Het kan. Maar ik ben geen natuurtalent. Ik moet er hard voor werken."