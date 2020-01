Fryske gemeenten stelle eigen lokaal sportakkoart op

"In sportformateur is in soarte fan projektlieder", fertelt Remco den Dulk fan Sport Fryslân. "It doel is dat klups harren ambysjes opstelle. It is ús útdaging om in lokaal akkoart te meitsjen foar alle 18 Fryske gemeenten. De sportformateur begeliedt al dizze trajekten."

Ekstra ynset

Yn sa'n sportakkoart wurdt sjoen nei seis ferskate tema's, lykas 'topsport inspireert', de kwaliteit fan de gebouwen en it stimulearjen fan in positive sportkultuer, lykas noarmen en wearden rûnom de sportfjilden. "Der barre al in hiel soad moaie dingen yn de Fryske sportwrâld", wit Den Dulk. "Mar mei it sportakkoart kinne klups kieze op hokker tema se ekstra ynsette wolle."

Klear yn april

Yn april moat it lokale akkoart klear wêze. Moandeitejûn is de start mei ferskate sportklups yn it gemeentehûs yn Bûtenpost.