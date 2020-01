Jillert Anema kiest foar rêst nei pikante útspraken yn Weistra op wei

Anema hie sein dat it reedriden in ferskriklik fak is, "dat bepaald wurdt troch minsken dy't ús ergens hinne stjoere omdat se dan sels op de ien nei heechste ferdjipping fan in grut flatgebou sitte kinne, yn in hotel dêr't de boppeste ferdjipping in stripteaseklup is. Dat fine se moai."

De ynternasjonale reedryduny ISU en reedrydbûn KNSB neamden dy útspraken "ongepast". "De KNSB is al enige tijd constructief met de ISU in gesprek over verdere ontwikkeling van World Cup-format" stelde it bûn yn in ferkearring.

Anema woe der snein net mear op werom komme. "Ik ha de ferklearring fan de KNSB en de ISU sels net sjoen. Foar my is it no klear."

Sjoch hjir nei de reaksje fan Jillert Anema.