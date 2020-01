IFKS: Grutte Pier giet nei Boalsert, en Drie Gebroeders nei Amsterdam

Lucas Bouma hat de Grutte Pier ferkocht oan Catrinus Sandstra fan Boalsert. Bouma sylde yn 2018 sels foar it lêst mei yn de Grutte A klasse. Ferline jier stie Henk Regts oan it helmhout fan de Grutte Pier. Oft Regts skipper bliuwt is noch net bekend.

It Gordykster skûtsje Drie Gebroeders dêr't Arend Wisse de Boer jierrenlang op skipperde, is ferkocht oan it team fan de Emanuel (KL). Earder waard bekend skipper Merijn Olsthoorn fan de Emanuel der mei ophâldt. Hy waard kampioen yn 2017.

It team komt út Amsterdam. Aeger van der Hoeff komt oan it helmhout.

Skûtsjesiler Harmen Brouwer debutearde ôfrûne simmer mei de Drie Gebroeders yn de C-klasse fan de IFKS. It wie foar syn team in dreech jier. Se sloegen om, en in dei earder hiene se sels brân oan board.

Skipper Harmen Brouwer wie bot oandien troch de brân.