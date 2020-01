Aart Staartjes (81) ferstoarn nei ûngelok yn Ljouwert

It ûngelok wie freedtemiddei op de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert. Staartjes soe dêrby út de brommobyl slingere wêze. Hy is op it plak fan it ûngelok behannele, en dêrnei mei spoed oerbrocht nei it sikehûs. De plysje docht ûndersyk nei de tadracht fan it ûngelok.

Aart Staartjes waard berne op 1 maart 1938 yn Amsterdam Noord. Hy wie akteur, regisseur, presintator, dokumentêremakker en skriuwer, mar is foaral bekend wurden troch syn rol as 'Meneer Aart' yn Sesamstraat.

Staartjes wenne sûnt 2012 yn Dronryp.