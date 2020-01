Goud foar Nederlânske mannen en froulju op ploege-achterfolging

By de froulju setten Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Melissa Wijfje mei 2.57,98 de rapste tiid del. It sulver wie foar Ruslân, en it brûns wie foar Wyt-Ruslân.

By de mannen wiene Sven Kramer, Patrick Roest en Marcel Bosker mei 3.40,63 de fluchsten. De mannen ha acht ronden riden (sa'n 3000 meter), en de froulju seis (in goeie 2300 meter).

By de earste edysje fan de EK ôfstannen helle Nederlân ek twa gouden medaljes. By de mannen wiene Jan Blokhuijsen, Marcel Bosker en Simon Schouten doe de rapsten, en by de froulju Marrit Leenstra, Lotte van Beek en Melissa Wijfje. Dat wie yn Ruslân, yn 2018.