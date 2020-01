Bear Boeloe hâldt op nei 25 jier

Bear Boeloe-wike

Om it 25-jierich jubileum te fieren is der in spesjale Bear Boeloe-wike by Omrop Fryslân. Yn de wike fan 13 oant en mei 17 jannewaris traktearret de Omrop sawol de lytste fans as de gruttere leafhawwers op in fûgelflecht út it bestean fan Bear Boeloe.

Alle dagen is Bear Boeloe mei in pear ôfleveringen werom op de âlde, fertroude tiid: 18.45 oere. De wike begjint mei de alderearste trije ferhalen út 1995 en sil fia lettere ôfleveringen (om de 200e, 400e en 600e hinne) útkomme by de alderlêste twa nije ôfleveringen.

Dêrnjonken meitsje fans yn it radioprogramma Weistra op Wei kâns op offisjele tekeningen fan Bear Boeloe.