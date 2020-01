Organisaasjes komme mei stappeplan foar natuerynklusive kringlooplânbou

It is in inisjatyf fan ûnder oare Kening fan 'e Greide. It Wereld Natuur Fonds, mar ek It Fryske Gea en Fryske biologyske boeren dogge mei oan dit plan. De organisaasjes wolle mei dit plan gehoar jaan oan de winsk it systeem dat iten produsearret op in wize te dwaan, dêr't de ierde ek yn de takomst libbensfetber mei bliuwe kin. Mei in kringloopkuier op 14 jannewaris wolle de organisaasjes oandacht freegje foar harren tsienstappeplan.

Gau aksje

De kuierders freegje de oerheid om gau yn aksje te kommen, omdat neffens harren it hjoeddeistige systeem net mear hâldber is. Mei it plan dat se opsteld hawwe, wolle se in oanset jaan oan konkreet belied. De kuier set op in pleats yn Delfgauw útein. Dêr presintearre earder minister Carola Schouten har kringloopfyzje, mar neffens de 51 organisaasjes moat der mear dien wurde. De kuier giet nei Den Haag, dêr't it stappeplan oan minister Schouten oerlange wurdt.