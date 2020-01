Boekekast #16: De koma-korrektor fan Baukje Zijlstra

Krekt op it stuit dat Betty Vonk, korrektor by in krante, dwaande is in boek te skriuwen oer it Ynje-ferline fan har heit Siemen Vonk, rekket er yn koma. Siemen hat him nei de oarloch yn 1945 oanmelden as oarlochsfrijwilliger foar Indië, mar hat dêr by de Polisjonele Aksjes in befel wegere. Dêrfoar moast er foar de kriichsried ferskine en hat er in jier finzen sitten. Wylst Siemen fertize yn hallusinaasjes yn it sikehûs leit, giet Betty op ûndersyk út nei it wêrom fan dy wegering.