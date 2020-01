Basketballers Aris pakke tsjin Den Helder tredde oerwinning fan it seizoen

De Ljouwerters setten goed útein. Nei it earste kwart stie der in 21-11 foarsprong op it boerd. Dy foarsprong waard yn it twadde kwart noch trije punten grutter en dus gie Aris mei in 42-29 foarsprong oan de tee.

Den Helder goed út klaaikeamer

De ploech út Noard-Hollân kaam nei it skoft lykwols goed út de klaaikeamer. De foarsprong fan de Fryske ploech waard ferlytse ta sân punten: 55-48. Aris joech de oerwinning yn it fjirde kwart lykwols net mear út hannen en rûn úteinlik sels út nei in einstân fan 78-67.

By Aris waard Andy Mazurczak mei mar leafst tweintich punten de topskoarer. By de Den Helder Suns wie Boyd van der Vuurst de Vries mei santjin punten de bêste skutter.