Reedrydbûnen min te sprekken oer útlittingen Jillert Anema

Anema sei ferline wike by ús dat de basis fan it reedriden ûndermine wurdt troch flauwekul. "Dan moatte we wer nei Verweggistan. It binne kloatereizen", sa spruts de reedrydcoach him út.

Ek minsken fan de organisaasje moasten it ûntjilde mei foarse útspraken fan Jillert Anema. "It is eins in ferskriklik fak, en it wurdt bepaald troch minsken dy't ús ergens hinne stjoere omdat se dan sels op de ien nei heechste ferdjipping fan in grut flatgebou sitte kinne yn in hotel dêr't de boppeste ferdjipping in stripteaseklup is. Dat fine se moai."

Mienskiplike ferklearring

De ISU en de KNSB hawwe yn in mienskiplike ferklearring witte litten dat se de útspraken fan Anema ôfkarre. "De ISU en de KNSB hebben met afkeuring kennisgenomen van recente uitlatingen van trainer-coach Jillert Anema. Zijn woorden over de hotelkeuze van officials vinden wij ongepast."

Lês hjirûnder de folsleine reaksje fan it reedrydbûn KNSB en de ynternasjonale ISU: