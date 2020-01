LDODK ferliest kopposysje nei nederlaach tsjin TOP Sassenheim

De kuorballers fan TOP út Sassenheim spylje al sûnt 2008 yn de Kuorbal League. De feriening Tot Ons Plezier hat fiif kear kampioen fan Nederlân west, de lêste kear wie yn 2018. Yn acht seizoenen Kuorbal League hat TOP Sassenheim mar ien kear ferlern fan LDODK (desimber 2016, 22-26). LDODK'er Friso Boode hat yn it ferline by TOP spile en waard dêr twa kear nasjonaal kampioen, yn 2014 en 2016. Boode (31) spilet no foar it fjirde jier by LDODK en set nei dit seizoen in punt achter syn karriêre as topkuorballer.