Frjentsjerter lêst Bibel yn tachtich oeren: "Bin noch ferrassend fit"

"Ja kom Here Jezus. Ik wens jullie toe dat de heer Jezus Christus goed voor jullie is." Mei dy wurden slút Jeroen voor 't Hekke syn wike fan Bibellêzen ôf. Hy sit in eigen studio op it yndustryterrein fan Frjentsjer mei in goed team om him hinne.

Krekt wat útrûn

Under grut applaus leit Jeroen de bibel foar him del. Nei tachtich oeren is der in ein kommen oan it lêzen. "Het liep wel iets uit hoor", laket Jeroen, wylst syn bern him om 'e nekke fleane. "De planning hadden we een beetje op de gok gemaakt, want dit weten we niet exact natuurlijk. Maar ik voel me nu nog verrassend fit."