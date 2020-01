Matthys 504 wint jierlikse Hynstekeuring yn Ljouwert

Matthys 504 waard kampioen by de jonge hynsten. It totaalpakket fan de hynst foel it meast yn 'e smaak by de sjuery. It wie in moaie rubryk en de hynsten hiene in goeie stap en draaf. It reservekampioenskip gie nei Nane 492.

Gjin priis foar Jurre 495

De algemien kampioene fan de ôfrûne trije jier, Jurre 495, grypte al gau neist in priis nei in minder goed optreden yn de finale by de jonge hynsten.

De winner by de jonge hynsten: