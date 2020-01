Kramer pakt EK-sulver op 5.000 meter, Roest wint mei nij baanrekôr

Sven Kramer fan It Hearrenfean hat sneontemiddei op it EK ôfstannen yn Thialf in sulveren medalje pakt op de 5.000 meter. Mei in tiid fan 6.10,76 wie hy hast twa sekonden stadiger as Patrick Roest, dy't mei 6.08,92 in nij baanrekôr ried. Jorrit Bergsma fan Aldeboarn foel mei 6.12,51 krekt bûten it poadium.