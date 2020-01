Doniahal yn Sint-Nyk noch oant de simmer ticht: "Wy misse ús publyk"

It dak fan de hal is iepenbrutsen, want dêr moasten de brânwachtminsken by om dwêste te kinnen. "Sjochst no dat it dak dus flinke skea hat", seit Auke ten Hage. Hy is drok dwaande om de hal wer op te kreazjen. "Mar de grutste skea sit benammen yn de saken dy't je net sjogge."

Stjonke

Auke rint in trep op om de skea goed oan te wizen. "Hjirefter sit noch allegearre isolaasje. We witte net wat dêr noch fan te rêden is en wat net. Dat moat wy útsykje." Njonken dat stjonkt it ek bot yn de hal. "Dy lucht komt fansels ek troch de brân. Ast efkes binnen bist wenst deroan, mar noflik is it net."