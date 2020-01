De winterstop sit derop en der stiet fuort in kreaker op it programma foar Cambuur. De nûmer ien fan de Keuken Kampioen Difyzje treft yn Ljouwert FC Volendam. De ploech fan trainer Wim Jonk stiet dield tredde en spilet moai fuotbal. It waard dan ek in moaie wedstriid, foar de neutrale taskôger. Sjoch it yn it Cambuur Sjoernaal.