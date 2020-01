LIVE: De Hynstekeuring yn Ljouwert

Dizze sneon stean de stamboekhynsten fan it KFPS yn it fuotljocht. It kommentaar by de Hynstekeuring wurdt ek dit jier jûn troch presintator Gerrit de Boer fan Omrop Fryslân en saakkundige Henk Dijkstra. Oan de ein fan de middei wurdt bekend wa't de kampioen fan 2020 is. Foar bûtenlânske sjoggers is de útstjoering online te folgjen mei Ingelsk of Dútsk kommentaar. Boppedat is der wer in Nederlânske livestream beskikber.

Nei de keuring wurdt it bêste fan de Friesian Proms útstjoerd, it muzykspektakel mei hynders en muzyk fan ûnder oaren Marcel Veenendaal (DI-RECT), The BlueBirds en Elske DeWall.