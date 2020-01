Sulver foar 'Fryske' froulju by teamsprint op EK

De Nederlânske reedrydfroulju, mei Letitia de Jong, Femke Kok en Ireen Wüst, hawwe freedtejûn in sulveren medalje helle op de teamsprint. Op it Europeesk kampioenskip yn Thialf op It Hearrenfean moast Nederlân de winst oan de Russyske froulju litte.