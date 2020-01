Spilersbus FC Volendam blokkearret ôfrit by Wurdum

Hoe't de sjauffeur fan de bus sa dwersoer kaam te stean, is noch net bekend. It ferkear hie fertraging, om't sy troch it gers om de bus hinne moasten. De plysje hat it ferkear dêrnei om de bus hinne let. In berger is te plak kaam en hat de bus loslutsen.

Spilers op 'e tiid

De spilers fan FC Volendam binne mei lytsere buskes nei it Cambuur-stadion brocht en wiene dêrtroch op 'e tiid foar de wedstriid yn it stadion.