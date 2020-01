Bûten is it net hiel kâld, benammen net foar dizze tiid fan it jier. Dat is mar goed ek, want yn de Grutte Wielen by Ljouwert stie freedtemiddei in spesjale nijjiersdûk op it programma. By de Grutte Wielen by Ljouwert dûkten sa'n 175 learlingen en dosinten fan praktykskoalle De Brêge it wetter yn foar it goeie doel.