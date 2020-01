Presintaasje fan Sjinkie Foundation, ien jier nei it ûngelok

De opbringst fan it berneboek giet nei de nije Sjinkie Knegt Foundation. De presintaasje fan it inisjatyf is eksakt ien jier nei it ûngelok fan Sjinkie. Hy wol mei it inisjatyf minsken helpe dy't nei in earnstich ûngelok wer werom komme wolle yn de maatskippij. Sport en beweging kin dêrby helpe. "Myn sportachtergrûn hat my ek holpen. Ik bin der fan oertsjoege dat sport en beweging ek oaren helpe kin om wer werom te kommen."

De famylje Knegt sil 10 jannewaris 2019 net gau ferjitte. Op it húske fan de slak yn it berneboek stiet noch hieltyd in groede en dat jildt ek foar it liif fan Sjinkie Knegt. Mar de shorttracker wurket hurd oan syn comeback. Hy giet der fan út dat er yn febrewaris wer syn earste wedstriden ride sil.