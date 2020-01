Lemmerboat rêdt hûnderten Joadske bern

Wa't tsjintwurdich op de Ruyterkade yn Amsterdam stiet, sjocht neat werom fan hoe't it der hjir yn 1942 útseach. De pieren dêr't de skippen oanleine, binne ferdwûn en hawwe plak makke foar in brede boulevard foar de minsken dy't ûnderweis binne nei it sintraal stasjon. It iennige dat itselde bleaun is, is it drokke farferkear. Hûnderten frachtskippen farre alle dagen foarby en de gemeentlike ferfierstsjinst fart kontinu fan de iene kant fan it wetter nei de oare kant.

As de fearboat oanleit krije je efkes in idee fan hoe't it der doe oan ta gien is. Grutte kloften minsken komme fan de boat ôf en meitsje harren rap út de fuotten. Datselde barde alle moarns yn 1942 ek. De Jan Nieveen hie dan yn seis oeren de oertocht makke fan De Lemmer nei Amsterdam. De boat siet alle dagen fol. Mei minsken dy't nei de haadstêd moasten, mar ek mei guod dat fan Fryslân nei Hollân moast. By oankomst yn Amsterdam rûn de boat rap leech. En dan begûn it lange wachtsjen op it momint dat de boat wer weromfarre soe.

Amsterdamske ferset

Op ien fan dy dagen yn dagen waard kapitein Haije Bouwman oansprutsen troch ien fan it Amsterdamske ferset. Dy socht om in manier om de joaden út Amsterdam wei te krijen. "Se hawwe mei myn pake praten om út te finen hoe't hy der krekt yn stie. Dêr is er wat dizich oer wurden, mar dochs hiene se yn de gaten dat er wol te fertrouwen wie", sa fertelt pakesizzer Haije Bouwman.

Bouwman, dy't ferneamd is nei syn pake, wennet sels net fier fan it plak yn Amsterdam dêr't yn de oarloch de Jan Nieveen lei. It ferhaal oer wat syn pake yn de oarloch dien hat, is pas nei syn dea boppe wetter kaam. "Myn pake hat dêr nea oer ferteld. Hy fertelde hoe dan ek net safolle, mar dit kaam ek net ta sprake." Neffens Bouwman is it eins krekt hoe't syn pake der yn de oarloch sels ek mei omgie. "Hy wist alles, mar sei neat."