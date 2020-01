Frysk bedriuw besiket sa grien mooglik bakje kofje te meitsjen

"Wy binne sûnt 2007 echt dwaande mei sjen hoe't wy ús fuotprint fan wat my op de merk bringe sa lyts mooglik hâlde. Dêrfoar diene wy dat ek al wat, omdat wy natuerlik wol seagen dat wat wy op de merk bringe úteinlik op de jiskebult einiget", sa seit direkteur Luitzen Overwijk.

Rierstokjes

It bedriuw soarget neist kofjemasinen ek foar beannen, bekerkes en gean sa mar troch. Overwijk hellet de brûkte bekerkes op by de bedriuwen om it te recycljen, mar it kaam dêrby wol in probleem tsjin. "As ik de bekers wer ynnim, sit der in rierstokje by fan hout, plestik of bamboe en dy moatte je apart ynsammelje. Wy ha no in rierstokje ûntwikkele fan itselde materiaal as it bekerke, dy kinne je by inoar dwaan, opfange en dan nei de ferwurkers ôffiere litte", fertelt Overwijk.