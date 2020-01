Op de Harnzerstrjitwei yn Ljouwert is freedtemiddei in slim ûngelok bard tusken in brommobyl en in auto. De bestjoerder fan de brommobyl is út de auto slingere en op de dyk belanne. Dy soe dêrby slim ferwûne rekke wêze. Ferskate helptsjinsten, wêrûnder in traumahelikopter, binne oproppen.