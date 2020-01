Starumer (68) nei treinynsidint wer frijlitten; ûndersyk sletten

Om 10.45 oere waard it blik, earder waard sprutsen fan in jerrycan, oantroffen yn de trein. Tsjûgen fûnen de sitewaasje fertocht en warskôgen de helptsjinsten. De Starumer waard op it stasjon fan Ljouwert oanhâlden. Om't de plysje net fuortendaliks sjen koe om hokker stof oft it gie, waard it stasjonsgebiet ôfset. Al it treinferkear fan en nei Ljouwert waard stillein.

De EOD, de Explosieven Opruimingsdienst, waard ynskeakele om it blik te ûndersykjen. Om 15.15 oere waard it sein jûn dat alles wer feilich wie en koe it treinferkear stadichoan wer op gong komme.

"Veiligheid staat altijd voorop"

De plysje stiet achter har beslút om sa grut op te skalen. Der is in ôfwaging makke op basis fan wat der oantroffen waard, seit plysjewurdfierder José van Gijssel. "Het gaat om een verdacht voorwerp op een druk station. Dan staat de veiligheid altijd voorop. We konden niet uitsluiten dat het ongevaarlijk was. We moesten het gebied wel ontruimen."