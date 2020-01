Earste jûn Friesian Proms, mei The Flying Frenchman, lûkt soad publyk

It is de earste kear dat alle trije dagen fan it evenemint útferkocht binne. Ek tongersdei wie it folle bak. "It wurdt in populêr evenemint en in soad Friezen wolle derfan genietsje", fertelt Marijke Akkermans fan de organisaasje.

De drokte is neffens Akkermans wol te behappen. "We witte no wol hoe't it moat. Der binne in soad bedreaune minsken by belutsen." It bysûnderste optreden fynt se dat fan Lorenzo, The Flying Frenchman en syn 12 hynders. "It is manjefyk wat dy man kin. Hy stiet los op de hynders en hat allegear hynders om him hinne. In soad hynderminsken binne fan him ûnder de yndruk."