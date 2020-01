FRL Post daget Sandd en PostNL foar de rjochter

Op 1 febrewaris sille Sandd en PostNL fusearje. Troch dy fúzje sille 3.000 postbesoargers harren baan kwytreitsje. VFS hâldt Sandd en PostNL ferantwurdlik foar de dêrtroch ûntsteane skea.

De franchisenimmers fan VFS betsjinje nei eigen sizzen mear as 20 persint fan it netwurk fan Sandd. Se sizze dat franchiseoerienkomsten tuskentiids net mear neikaam wurde.

VSF hat al útgongspunten foar it bepalen fan de skea foarsteld, mar Sandd soe dy omsile wolle troch der by de individuele franchisenimmers oare útgongspunten troch te drukken.

PostNL betreuret de situaasje en seit al lange tiid te besykjen om yn petear te gean mei VFS. Dy soe lykwols te bot fiksearre wêze op finansjele kompensaasje en dêrtroch de belangen fan meiwurkers ferjitte. De tiid driuwt lykwols, want mei 1 febrewaris hâldt it Sandd-netwurk op mei bestean.

De oansteande fúzje soarget foar in drege puzzel by PostNL as it giet om it yn elkoar skowen fan wurkroaster fan personiel fan beide bedriuwen. It grutste part fan de Sandd-franchisenimmers, wêrûnder dus FRL Post, rekket mooglik syn baan kwyt.