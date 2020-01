Auto klapt op beam by Olterterp en fleant yn 'e brân

De helptsjinsten waarden om 19.30 oere hinne oproppen foar de brân. De bestjoerder, byrider en twa bern waarden yn ôfwachting fan de helptsjinsten opfangen yn in wenning yn 'e buert. De twa bern, in jonkje en in famke, binne nei kontrôle yn de ambulânse oerbrocht nei it sikehûs.

Hoe't it ûngelok barre koe, is net bekend. In bergingsbedriuw hat de auto burgen.