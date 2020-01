Winnend plan: Meitsje fan Greidhoekekatedraal in multifunksjoneel 'Thús' foar Lollummers en toeristen

It plan 'Thús' moat goed 700.000 euro kostje. Mei it plan is it jild der noch net. It wachtsjen is op in ûndernimmer dy't der yn stappe wol of yn alle gefallen it plan lûke wol. Liuwe Westra fan de Stichting Greidhoekekatedraal wie fol lof oer de trije plannen. "Hiel kreatyf mei nijsgjirrige ideeën. Dêr kinne we fierder mei." Ek syn foarkar giet út nei it plan 'Thús'. "Ik tink dat dêr it measte draachflak foar is."

Foar in twadde plan om fan de tsjerke in ruïne te meitsjen mei iepen dak, mei dêrby in binnentún en serre foar 'stilte en kontimplaasje' hiene de Lollummers minder wurdearring. "Dat liket my mear wat foar de stêd. Stilte en romte hawwe we hjir genôch", seit Jikke Akkerman. Foar har en in soad oare doarpsbewenners jildt dat se graach it gebou behâlde wol en dan it leaufst sa, dat it doarp der ek nocb wat oan hat.

Efterstallich ûnderhâld

De tsjerke is ûnderbrocht yn de Stichting Greidhoekekatedraal, dat oprjochte is om in nij doel foar it Godshûs te finen. Dat foel noch net ta, om't der efterstallich ûnderhâld oan de tsjerke is. Ek krige se stichting nul op it rekest fan it Waddenfonds, dêr't sy om stipe frege hiene.

Dochs moat de tsjerke neffens in soad minsken wol behâlden bliuwe. It is in monumintaal pân en boppedat slute hieltyd mear grifformearde tsjerken de doarren. Oan de tsjerke yn Lollum is net in soad feroare sûnt de bou yn 1915. It lêste grut ûnderhâld is al wer sa'n 50 jier lyn útfierd.

Foar de EO is de ekspedysje nei Lollum ek in nij aventoer dat útfierd wurdt yn it ramt fan 'konstruktive sjoernalistyk'. "Normaliter maak je als omroep reportages over een probleem. Wat we nu proberen is om op zoek te gaan naar een oplossing", fertelt presintator Tijs van den Brink. "Je kunt wel gaan somberen over lege kerken, maar ik vind het zinvoller om na te denken wat je er mee zou kunnen doen."