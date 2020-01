"Te min omtinken foar de amateurkeunst yn nij provinsjaal belied"

Der binne grutte feroaringen op komst foar kultureel Fryslân. Yn it nije kultuerbelied krije kulturele organisaasjes net mear as fanselssprekkend in subsydzje, mar moatte eltse fjouwer jier in oanfraach dwaan. In spesjale kommisje beoardielet dan oan de hân fan kritearia dy't foartkomme út de nije nota wa 't subsydzje krijt. Der binne acht temagebieden dêr't makkers en organisaasjes in oanfraach dwaan kinne, sa as ynnovaasje en eksperiment, keunst yn 'e mienskip en sterke ynfrastruktuer.

Amateurkeunst

"Yn it besteande belied binne der spesjale regelingen foar de amateurkeunst, mar dy ferdwine aanst", fertelt Douwe Zeldenrust, direkteur fan Keunstwurk. "Yn it nije plan is der wol in stimulearringsregeling, mar dat giet om heechsteande artistike produksjes." Zeldenrust hopet dat de nota oanpast wurdt. "It soe noflik wêze as yn dizze nije regeling der in apart budzjet earmerke wurdt foar amateurkeunst."