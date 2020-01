De fiifde Friesian Proms: sneon te sjen by Omrop Fryslân

De fiifde edysje fan Friesian Proms wurdt tongersdei en freed holden yn in útferkocht WTC yn Ljouwert. Beide jûnen is der in kombinaasje fan muzykoptredens en hynsteshows. Omrop Fryslân stjoert sneontejûn om 18.15 in kompilaasje fan de shows út op telefyzje.