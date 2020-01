HEA! Primeur mei Wytse 462

By de famylje Kruis fan Heech ha Fryske hynders in wichtich plak yn it libben. De spanning rint alwer op foar de grutte Fryske hynstekeuring yn Ljouwert, dy't foar de doar stiet. Harren dekhynst Wytse 462 krijt in spesjale behanneling en sil by de keuring in primeur belibje. Wytse sil him yn de dressuer presintearje en dat is noch nea earder yn de histoarje fan de hynstekeuring bard.